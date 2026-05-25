दौसा के 25 गांवों से गुजरेगा ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, भूमि अधिग्रहण से पहले जनसुनवाई शुरू

बिनोरी क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे को दक्षिणी सागर बांध एवं बिनोरी सागर बांध से हटाकर किया जाए, क्योंकि इन जल स्रोतों पर 25 गांवों की पेयजल एवं सिंचाई निर्भरता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मार्ग इन बांधों से होकर निकला तो बड़ा जल संकट उत्पन्न हो सकता है। उपखंड अधिकारी विजेन्द्र कुमार मीना ने बताया कि जनसुनवाई का उद्देश्य ग्रामीणों की आपत्तियों एवं सुझावों को दर्ज कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।