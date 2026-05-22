दौसा में भड़के भाजपा विधायक, बोले- PMO नेतागिरी करता है, फूलों का गुलदस्ता तैयार रखो, इसका इलाज तो मैं करवाऊंगा

दौसा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम बैठक में रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ सहित कई अधिकारी जनप्रतिनिधियों के निशाने पर रहे। शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलक्ट्रेट सभागार में चली बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और नेटवर्क जैसी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा। बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने बैठक में पीएमओ की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पीएमओ मरीजों को देखने के बजाय नेतागिरी में व्यस्त रहते हैं।