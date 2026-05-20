Dausa News: लवाण को उपखंड बने 7 साल पूरे, लेकिन किसी ने नहीं बनवाया स्टेडियम; खेल प्रतिभाओं का विकास प्रभावित

क्षेत्र में नर्सरी से 12वीं तक 81 सरकारी और 42 निजी विद्यालय संचालित हैं, लेकिन अधिकांश स्कूलों में खेल मैदान या तो नहीं हैं या बदहाल स्थिति में पड़े हैं।शिक्षा विभाग की ओर से कागजों में स्कूल परिसरों में खेल मैदान दर्शाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग नजर आती है। कई विद्यालयों में खेल मैदान नहीं हैं, जबकि कुछ स्थानों पर मैदान अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, लेकिन खेल सुविधाओं के अभाव में बच्चों के स्वास्थ्य और प्रतिभा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।