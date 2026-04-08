Rajasthan Politics : सीएम भजनलाल की भाजपा अध्यक्ष और वित्त मंत्री से मुलाकात, दिल्ली दौरे से राजस्थान में सियासी हलचल तेज!

सूत्रों के अनुसार, सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए केंद्र और संगठन दोनों स्तर पर तालमेल मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, बजट सहयोग और आने वाले राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में हो रही लगातार बैठकों से साफ है कि यह दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।