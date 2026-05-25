राजस्थान में हर दिन 20 बच्चे लापता, सबसे ज्यादा बेटियां गायब, NCRB रिपोर्ट में खुलासा

25 मई, 1979 को न्यूयॉर्क के सोहो इलाके में 6 साल का एटन पैट्ज स्कूल बस स्टॉप के लिए निकला और फिर कभी घर नहीं लौटा। उसके पिता ने जो तस्वीरें बांटी, वे पूरे अमरीका में दूध के डिब्बों पर छपने लगीं और यहीं से 'मिल्क कार्टन किड्स' आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद 'नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन' की स्थापना हुई। एटन की याद में हर साल 25 मई को 'इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन' मनाया जाता है।