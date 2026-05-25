Marco Rubio in Jaipur : मार्को रुबियो आज आएंगे जयपुर, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा ट्रैफिक

अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को आमेर महल में करीब तीन घंटे का भ्रमण करेंगे। महल पहुंचने पर मुख्य द्वार पर पर्यटन विभाग की ओर से उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया जाएगा। घूमर, कच्छी घोड़ी, रावण हत्था और कालबेलिया नृत्यों से उनका अभिनंदन होगा। सूत्रों के अनुसार रूबियो महल में शीश महल, दीवाने आम और गणेश पोल देखेंगे। रविवार को पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने देर रात तैयारियों को अंतिम रूप दिया। शाम को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर मंथन हुआ।