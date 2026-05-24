यात्रियों का मिला शानदार रिस्पॉन्स, पहली ट्रिप में फुल दौड़ी जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन

गौरतलब है कि शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन फेर के लिए दिल्ली कैंट रवाना किया था। इस अवसर पर रेल मंत्री ने रेलवे से जुड़ी कई विकास योजनाओं की भी घोषणा की। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही यहां देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेंटेनेंस डिपो के फेज-2 को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया जाएगा।