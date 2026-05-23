Train News: पश्चिमी राजस्थान को बड़ी सौगात, पाली-जालोर को मिली भुज-नई दिल्ली ट्रेन, रेलमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

पाली। पश्चिमी राजस्थान को बड़ी रेल सौगात मिली। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुज-नई दिल्ली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को शुरू कराने की मांग केवल जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों की ही नहीं, बल्कि उनकी खुद की भी थी। रेलमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर मैं भी पाली का बेटा हूं। मैंने अधिकारियों से कहा था कि सांसदों और क्षेत्रीय लोगों की मांग के साथ मेरी पर्ची भी लगा देना। उन्होंने बताया कि इस रेल सेवा को शुरू करने में कई तकनीकी और प्रशासनिक पेचीदगियां थीं, लेकिन सभी बाधाएं दूर कर ट्रेन को शुरू किया गया।