Pali: स्विमिंग पूल की आड़ में चल रहा था अवैध शराब परोसने का कारोबार, पुलिस ने शराब जब्त की

पाली। सिरियारी थाना पुलिस ने धनला गांव सरहद में एक निजी फार्म हाउस पर दबिश देकर अवैध शराब के बड़े जखीरे का खुलासा किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान फार्म हाउस में स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध रूप से शराब परोसने का मामला सामने आया। सिरियारी पुलिस थाना सीआइ हुकमगिरी ने बताया कि पुलिस ने मौके से करीब 70 हजार रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की। कार्रवाई के दौरान धनला निवासी दलपत सिंह को गिरफ्तार किया गया है।