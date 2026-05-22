Pali Child Murder: जन्नत की चाह में मासूम का रेता था गला, अब कोर्ट ने भेजा जेल, 2 साल से रच रहा था साजिश

घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया था। पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि एक कथित मौलवी और तांत्रिक ने उसे समझाया था कि छोटे बच्चे की कुर्बानी देने से उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उसे जन्नत मिलेगी। आरोपी इसी अंधविश्वास में फंस गया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी शेरू खान शादी नहीं होने से मानसिक रूप से परेशान था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे बहकाया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह करीब दो साल से किसी बच्चे की बलि देने की कोशिश कर रहा था।