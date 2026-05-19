Rajasthan News : गोवंश के मुंह में ‘बारूद का विस्फोट’ – फटा जबड़ा, लोगों में दहशत और आक्रोश

राजस्थान में जहां एक तरफ गोवंश की रक्षा और सेवा के लिए बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मारवाड़ की धरती पर बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। पाली जिले के समौखी गांव में एक खेत की खाई के नजदीक शिकारियों द्वारा छिपाकर रखे गए अवैध विस्फोटक सामग्री के संपर्क में आने से एक गाय गंभीर रूप से मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना भीषण था कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक खून से लथपथ गोवंश दर्द से तड़प रहा था। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र के किसानों और गौरक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।