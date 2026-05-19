Indian Railways : राजस्थान में यहां से दिल्ली के लिए चलेगी पहली ट्रेन, बरसों पुराना सपना होगा पूरा

उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) अमिल सुदर्शन ने बताया कि 22 मई को उद्घाटन के पहले दिन ट्रेन के समय में थोड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। चूंकि यह एक नई और बहुप्रतीक्षित ट्रेन है, इसलिए जालोर, लूनी, पाली-मारवाड़ और मारवाड़ जंक्शन जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता द्वारा ट्रेन का भव्य स्वागत और ढोल-नगाड़ों से अभिनंदन प्रस्तावित है। उद्घाटन रन के बाद रेगुलर रन के लिए तुरंत रिजर्वेशन (आरक्षण) विंडो खोल दी जाएगी।