Indian Railways : राजस्थान में यहां से दिल्ली के लिए चलेगी पहली ट्रेन, बरसों पुराना सपना होगा पूरा

Indian Railways - File PIC
राजस्थान के रेल नेटवर्क में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। पाली, जालोर और सिरोही-जालोर लोकसभा क्षेत्र के लाखों लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए भारतीय रेलवे एक नई रात्रिकालीन ट्रेन सौगात के रूप में देने जा रहा है। 8 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई मंजूरी के बाद, अब 22 मई को इस ट्रेन की पहली आधिकारिक सीटी बजने जा रही है।
इस नई रेल सेवा के शुरू होने से न केवल दिल्ली और जयपुर जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि गुजरात के भुज से लेकर देश की राजधानी तक का सफर बेहद आसान, किफायती और आरामदायक हो जाएगा।
वर्तमान में पाली से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के पास केवल एक ही सीधी ट्रेन का विकल्प उपलब्ध है, जिसका नाम है रानीखेत एक्सप्रेस।
पुरानी समस्या: रानीखेत एक्सप्रेस जैसलमेर से रवाना होकर दिन के समय पाली पहुंचती है। इसी तरह वापसी में भी यह दोपहर के समय पाली आती है।
बसों की मजबूरी: इस डे-टाइमिंग के कारण जिन यात्रियों को रात में सफर करके सुबह जयपुर या दिल्ली पहुंचना होता था, उन्हें निजी बसों के एजेंटों को भारी-भरकम किराया देकर सफर करना पड़ता था।
नया समाधान: 22 मई से शुरू होने वाली यह नई ट्रेन पूरी तरह से रात्रिकालीन (Overnight) होगी, जिससे लोग रात को आराम से ट्रेन में सोएंगे और सुबह अपने गंतव्य पर फ्रेश होकर पहुंचेंगे।
इस ऐतिहासिक सौगात को लेकर राजनीतिक गलियारों और रेलवे महकमे में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पाली सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि इस रूट की महत्ता को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव खुद 22 मई को जालोर और पाली के दौरे पर आ सकते हैं।
सांसद पीपी चौधरी के मुताबिक, "भुज-दिल्ली नई रेल सेवा के उद्घाटन के लिए 22 मई की तारीख तय की गई है। रेल मंत्री इस ट्रेन का उद्घाटन देर रात के बजाय दिन के समय ही एक विशेष समारोह में हरी झंडी दिखाकर करेंगे। उनके इस कार्यक्रम का अंतिम मिनट-टू-मिनट शेड्यूल जल्द ही रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाएगा।"
उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) अमिल सुदर्शन ने बताया कि 22 मई को उद्घाटन के पहले दिन ट्रेन के समय में थोड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। चूंकि यह एक नई और बहुप्रतीक्षित ट्रेन है, इसलिए जालोर, लूनी, पाली-मारवाड़ और मारवाड़ जंक्शन जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता द्वारा ट्रेन का भव्य स्वागत और ढोल-नगाड़ों से अभिनंदन प्रस्तावित है। उद्घाटन रन के बाद रेगुलर रन के लिए तुरंत रिजर्वेशन (आरक्षण) विंडो खोल दी जाएगी।
रेलवे द्वारा पहले तैयार किए गए संभावित शेड्यूल के अनुसार, भुज से दिल्ली और दिल्ली से भुज के बीच की टाइमिंग कुछ इस प्रकार रहने वाली है:
|स्टेशन का नाम(Station Name)
|रूट 1: भुज से दिल्ली (Up Route)आगमन / रवानगी का समय
|रूट 2: दिल्ली से भुज (Down Route)आगमन / रवानगी का समय
|भुज (गुजरात)
|प्रस्थान: सुबह 11:15 बजे
|आगमन: शाम 19:35 बजे
|भीलड़ी
|शाम 17:10 / 17:15 बजे
|दोपहर 13:00 / 13:05 बजे
|जालोर
|रात 19:37 / 19:40 बजे
|सुबह 08:50 / 08:53 बजे
|लूनी जंक्शन
|रात 21:30 / 21:55 बजे
|सुबह 06:35 / 07:00 बजे
|पाली-मारवाड़
|रात 22:48 / 22:53 बजे
|अगली सुबह 05:45 / 05:50 बजे
|जयपुर जंक्शन
|अगली सुबह 06:10 / 06:20 बजे
|रात 23:15 / 23:25 बजे
|रेवाड़ी
|सुबह 09:53 / 09:55 बजे
|शाम 19:25 / 19:27 बजे
|दिल्ली
|आगमन: दोपहर 11:45 बजे
|प्रस्थान: शाम 16:40 बजे
पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी-जयपुर बेल्ट को जोड़ने के लिए इस ट्रेन के स्टॉपेज बहुत ही सोच-समझकर तय किए गए हैं। गुजरात से निकलने के बाद यह ट्रेन राजस्थान के इन महत्वपूर्ण स्टेशनों को कवर करेगी:
मुख्य ठहराव सूची: अंजेर, गांधीधाम, भचाऊ, भीलड़ी, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली-मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी।
इन स्टेशनों पर ठहराव मिलने से विशेषकर भीनमाल, जालोर और रानीवाड़ा के उन प्रवासियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो व्यापार के सिलसिले में दिल्ली, अहमदाबाद या मुंबई से जुड़े रहते हैं।
22 मई का दिन पाली और जालोर के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस ट्रेन के चलने से न केवल आम यात्रियों को आराम मिलेगा, बल्कि पाली के कपड़ा उद्योग और जालोर के ग्रेनाइट उद्योग से जुड़े व्यापारियों को दिल्ली और देश की बड़ी मंडियों तक माल भेजने और आने-जाने में बेहद सुगमता होगी। अब बस इंतजार है तो 22 मई की उस सुबह का, जब रेल मंत्री के हाथों इस नई लाइफलाइन का शुभारंभ होगा।
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