16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

पाली में 80 लाख की बीयर जब्त : दवाइयों की फर्जी बिल्टी से गुजरात भेजी जा रही थी खेप

पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने पंजाब से गुजरात भेजी जा रही 80 लाख रुपए की अवैध बीयर पकड़ी। कंटेनर में दवाइयों की फर्जी बिल्टी लगाकर 1130 कार्टन बीयर अहमदाबाद पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Nikhil Parmar

May 16, 2026

Pali Beer Smuggling

गिरफ्तार कंटेनर चालक को न्यायालय ले जाती पुलिस फोटो: पत्रिका

पाली: ट्रांसपोर्ट नगर थाना ने पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही अवैध बीयर की बड़ी खेप पकड़ने के मामले में गिरफ्तार कंटेनर चालक को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से होकर गुजरात में अवैध शराब तस्करी का यह कोई पहला मामला नहीं है।

थानाप्रभारी हनुवंतसिंह सिसोदिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब निर्मित बीयर की बड़ी खेप कंटेनर में भरकर गुजरात भेजी जा रही है। इसके बाद पुलिस टीम गठित कर हाईवे पर निगरानी शुरू की गई। गुरुवार दोपहर सोजत की ओर से आए एक संदिग्ध कंटेनर को 72 फीट बालाजी मंदिर के पास रुकवाकर जांच की गई। कंटेनर पूरी तरह सील पैक था। पुलिस ने सील तोड़कर तलाशी ली तो अंदर से 1130 कार्टन बीयर बरामद हुई। जब्त बीयर की बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है।

जांच में सामने आया कि कंटेनर चालक चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र के ईदासर गांव निवासी सुखबीर (26) दवाइयों की फर्जी बिल्टी दिखाकर बीयर की खेप अहमदाबाद पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को बांगड़ अस्पताल में मेडिकल करवाया और बाद में न्यायालय में पेश किया। न्यायिक अधिकारी ने आरोपी को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध शराब तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल है।

फास्टैग से हुए टोल भुगतान का रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

बीयर तस्करी मामले में गिरफ्तार कंटेनर चालक से पूछताछ में सामने आया कि कंटेनर जहां-जहां से गुजरता, वहां फास्टैग कटने की जानकारी मुख्य सप्लायर तक पहुंच जाती थी। पुलिस अब फास्टैग से हुए टोल भुगतान का रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि तस्करी नेटवर्क से जुड़े मुख्य सप्लायर और अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

गुजरात में शराबबंदी और बढ़ी मांग

गुजरात में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के कारण वहां दूसरे राज्यों, विशेषकर पंजाब और हरियाणा निर्मित शराब और बीयर की भारी मांग रहती है। तस्कर इस मांग का फायदा उठाने के लिए चुनावी माहौल या त्योहारों के सीजन में सक्रिय हो जाते हैं। इस बार भी तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए दवाइयों जैसी आवश्यक सामग्री का सहारा लिया, क्योंकि आमतौर पर मेडिकल सप्लाई वाले वाहनों की सघन जांच से पुलिस बचती है।

ये भी पढ़ें

पाली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस
पाली
pali married woman death suspicious case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 May 2026 04:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली में 80 लाख की बीयर जब्त : दवाइयों की फर्जी बिल्टी से गुजरात भेजी जा रही थी खेप

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में खौफनाक वारदात, शादी नहीं होने पर युवक ने 11 साल के मासूम की चढ़ा दी बलि

Pali Sojat child murder
पाली

Crime News: तंत्र-मंत्र की सिद्धि के लिए स्कूल गए छात्र की बेरहमी से हत्या, जंगल में फेंका शव

Pali Murder Student
पाली

Rajasthan Accident: एक हादसे ने उजाड़ दिया पूरा परिवार, पति और दो मासूम बेटों की मौत, मां अब भी अनजान

Pali Road Accident
पाली

Beer Smuggling: पाली में बीयर तस्करी का बड़ा खुलासा, 1000 से ज्यादा कार्टन जब्त; चालक ने किए चौंकाने वाले खुलासे

pali Beer Smuggling
पाली

प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर: 36 घंटे पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, तभी मिलेगी रोडवेज बस में फ्री यात्रा

Rajasthan Roadways Free Travel Rule Changed
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.