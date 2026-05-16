पाली में 80 लाख की बीयर जब्त : दवाइयों की फर्जी बिल्टी से गुजरात भेजी जा रही थी खेप

थानाप्रभारी हनुवंतसिंह सिसोदिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब निर्मित बीयर की बड़ी खेप कंटेनर में भरकर गुजरात भेजी जा रही है। इसके बाद पुलिस टीम गठित कर हाईवे पर निगरानी शुरू की गई। गुरुवार दोपहर सोजत की ओर से आए एक संदिग्ध कंटेनर को 72 फीट बालाजी मंदिर के पास रुकवाकर जांच की गई। कंटेनर पूरी तरह सील पैक था। पुलिस ने सील तोड़कर तलाशी ली तो अंदर से 1130 कार्टन बीयर बरामद हुई। जब्त बीयर की बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है।