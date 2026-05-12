राजस्थान में तस्करी का अनोखा खेल: दूल्हे जैसी सजी SUV से 486 किलो डोडा पोस्त जब्त, पुलिस भी रह गई हैरान

Rajasthan Pali smuggling case: राजस्थान के पाली जिले के देसूरी नाळ में सोमवार - मंगलवार मध्य रात तस्करों का एक अनोखा तरीका सामने आया । बारात के लिए दूल्हे की गाड़ी की तरह सजी एक एसयूवी में 24 कट्टों में भरा 486 किलो डोडा पोस्त ले जाया जा रहा था । गाड़ी को इस तरह सजाया गया था कि देखने वालों को यह किसी दूल्हे की कार लगे और पुलिस को शक तक न हो । एसयूवी के ऊपर रंग - बिरंगे फूल लगाए गए थे ।