एम्बुलेंस में खाली हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर, युवक ने तोड़ा दम, पाली से जोधपुर किया था रेफर

पाली। जिले में 108 एम्बुलेंस में लापरवाही के चलते सोमवार को एक युवक की सांसें थम गईं। मृतक युवक सावन कुमार (20) का बांगड़ चिकित्सालय में डायलिसिस चल रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने पर चार दिन पहले अस्पताल के पुराने आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। वहां रविवार को तबीयत खराब होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने से सावन की मौत हो गई। इस पर उसे वापस बांगड़ चिकित्सालय लाया ।