Dog Attack: घर में सो रही मासूम को उठा ले गया कुत्ता, मां ने लाठी से बचाई जान, सिर में 12 टांके आए

जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 54 वर्षीय लीलादेवी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक लोडिंग टेम्पो के नीचे बैठे कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला के चेहरे और सिर पर चोट पहुंचाई। महिला ने झाड़ू से खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने दोबारा हमला कर दिया। इसके कुछ देर बाद उसी कुत्ते ने रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग को भी घायल कर दिया। बाद में स्कूटी से जा रहे 13 वर्षीय आदित्य कवाड़ का पीछा करने लगा, जिससे स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। इसी दौरान कुत्ते ने उसके पैर पर काट लिया।