8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Rajasthan: 2 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला, घसीटते हुए 50M ले गए, शव को गोद में लेकर रोते रहे पिता

Dog Attack: राजस्थान के झालावाड़ जिले में आवारा कुत्तों के हमले की एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टेंट के बाहर सो रही 2 साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसकी जान ले ली।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

May 08, 2026

Jhalawar dog Bite News

पिता की गोद में बच्ची का शव और बच्ची का फाइल फोटो: पत्रिका

Jhalawar Dog Bite Case: राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां आवारा कुत्तों के हमले में 2 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे भाटिया वर्कशॉप के पास हुई जब बच्ची अपने पिता के साथ टेंट के बाहर सो रही थी। अचानक हुए इस हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

टेंट के बाहर सो रही थी बच्ची

मृतक बच्ची की पहचान गोरी के रूप में हुई है। वह अपने पिता राजू लाल के साथ अस्थाई टेंट में रहती थी। पिता ने बताया कि सुबह 7–8 आवारा कुत्तों का झुंड आया और बच्ची को उठाकर लगभग 50 मीटर दूर घसीटकर ले गया। राजू लाल ने तुरंत कुत्तों का पीछा किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह नोंच डाला था। किसी तरह उन्होंने कुत्तों को भगाया और बच्ची को अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बारां निवासी है पिता

पिता राजू लाल जो मूल रूप से बारां जिले के भंवरगढ़ के रहने वाले हैं मजदूरी और ढोल बजाने का काम करते हैं। वह पिछले डेढ़ महीने से झालावाड़ में रहकर आजीविका कमा रहे थे। हादसे के बाद पिता शव को गोद में लेकर रोते रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में 20 से अधिक आवारा कुत्ते झुंड में घूमते हैं, जिससे हमेशा डर का माहौल रहता है। इस दर्दनाक घटना के बाद लोगों में गुस्सा है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये हाड़ौती क्षेत्र में 4 दिन में दूसरी घटना है। इससे पहले भी सुबह शौच करती बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला था।

10 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला

हाड़ोती के बूंदी जिले के एक गांव में 4 दिन पहले 10 वर्षीय रिंकू की आवारा श्वानों के हमले में मौत हो गई। बच्ची रोज की तरह सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और शौच के लिए झोपड़ी से कुछ दूरी पर गई थी, तभी श्वानों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसे तुरंत तालेड़ा अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

जज आत्महत्या मामला: पिता बोले- काश…मैंने उस दिन ‘हां’ न कहा होता, अब तो उम्रभर का पछतावा
अलवर
Judge Aman Sharma Suicide Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 May 2026 11:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan: 2 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला, घसीटते हुए 50M ले गए, शव को गोद में लेकर रोते रहे पिता

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Crime News: 14 साल की नाबालिग बच्ची को भगाकर ले जा रहा था बांग्लादेशी युवक, बनवा रखे थे राजस्थान के फर्जी डॉक्यूमेंट

Jhalawar Crime
झालावाड़

Jhalawar Crime: मोबाइल की बैटरी और चंद रुपयों के लिए कत्ल, आरोपी की जमीन जोतता था मृतक

Jhalawar Crime
झालावाड़

Jhalawar: साली की शादी में जीजा को घोंपा चाकू, ससुराल में बढ़ा रहा था दबदबा तो आ गया गुस्सा, 24 घंटे में गिरफ्तार

Murder Accused
झालावाड़

विद्या संबल आचार्यों को हटाकर अस्थाई भर्ती, हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना

झालावाड़

Rajasthan: नाबलिग लड़की को भगाने पर मचा बवाल, घर के बाहर तोड़फोड़ करके लगाई आग, 4 गंभीर घायल

Jhalawar Crime News
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.