Rajasthan: 2 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला, घसीटते हुए 50M ले गए, शव को गोद में लेकर रोते रहे पिता

पिता राजू लाल जो मूल रूप से बारां जिले के भंवरगढ़ के रहने वाले हैं मजदूरी और ढोल बजाने का काम करते हैं। वह पिछले डेढ़ महीने से झालावाड़ में रहकर आजीविका कमा रहे थे। हादसे के बाद पिता शव को गोद में लेकर रोते रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में 20 से अधिक आवारा कुत्ते झुंड में घूमते हैं, जिससे हमेशा डर का माहौल रहता है। इस दर्दनाक घटना के बाद लोगों में गुस्सा है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये हाड़ौती क्षेत्र में 4 दिन में दूसरी घटना है। इससे पहले भी सुबह शौच करती बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला था।