Rajasthan: नाबलिग लड़की को भगाने पर मचा बवाल, घर के बाहर तोड़फोड़ करके लगाई आग, 4 गंभीर घायल

हमले में घायल दीपक बंजारा ने बताया कि उसकी बहन पदमा, रिश्तेदार लीला बाई, सब्बा सिंह और नंद किशोर गंभीर रूप से घायल हुए। पदमा के हाथ में फ्रैक्चर आया है, जबकि लीला बाई व सब्बा सिंह के सिर में गंभीर चोटें हैं। प्राथमिक उपचार के बाद इन चारों को झालावाड़ रेफर किया गया। दूसरे पक्ष का कुशाल सिंह भी घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए झालावाड़ भेजा गया।