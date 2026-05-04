Jhalawar Murder: साली की शादी में जीजा का मर्डर, साडू ने ही घोंपा चाकू, ये कारण आया सामने

पुलिस अधीक्षक झालावाड़ अमित कुमार ने बताया कि थानाधिकारी लोकेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नसीराबाद से गाडागांव की ओर जा रही कार में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और तलाशी ली।

तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में देसी व अंग्रेजी शराब बरामद हुई।