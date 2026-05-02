Rajasthan: पति ने बेरहमी से कर दी पत्नी की हत्या, 2 बच्चों के सिर से उठा मां का साया, नाता प्रथा से हुआ था विवाह

हत्याकांड के बाद आरोपी गोविंद बैरागी गांव लौट आया और ससुराल पक्ष को सूचना दी। गांववासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका के पिता प्रेमचंद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। गोविंद और कविता का विवाह नाता प्रथा के तहत हुआ था।