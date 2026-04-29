Jhalawar: ‘एक रात की कीमत बताओ…’, विरोध किया तो विवाहिता का किया बुरा हाल, 10-12 लोग पहुंच गए घर

अस्पताल में भर्ती विवाहिता और उसकी बेटी ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे गांव के ही एक युवक ने उसे फोन किया था। फोन पर युवक ने उसके साथ एक रात बिताने की बात कही और इसके बदले पैसे देने की बात पूछी और अश्लील बातें करने लगा। विवाहिता ने इस बात का विरोध किया और फोन काट दिया तथा दोबारा ऐसा फोन न करने की चेतावनी दी।