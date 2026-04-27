Rajasthan School: कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों का होगा ‘इंग्लिश टेस्ट’, शाला दर्पण ऐप पर शिक्षकों को 1 मई तक करना होगा ये काम

गौरतलब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से 29 मार्च 2025 को ‘मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान’ की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजी विषय में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इसे पूरे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। झालावाड़ जिले के 1301 स्कूलों में ये अभियान शुरू होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है।