Jhalawar: मनरेगा श्रमिकों को मिलेगी राहत, जिला कलक्टर के नए आदेश जारी

राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए शिक्षक संघ रेसटा ने गर्मियों की छुट्टियों को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गजराज सिंह मोठपुर ने प्री-प्राइमरी से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों की छुट्टी शुक्रवार से ही सुबह 11 बजे करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह कदम बच्चों को दोपहर की तपिश और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से बचाएगा। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।