Rajasthan: नाबालिग लड़कियों की खरीद-फरोख्त मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, अकाउंट से मिली मोटे लेनदेन की जानकारी

पुलिस ने इस अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा 5 जून को किया था। जांच में सामने आया था कि गिरोह राजस्थान के कई जिलों के साथ-साथ मुंबई तक सक्रिय था। आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को झांसा देकर लड़कियों की खरीद-फरोख्त करते थे। इस मामले में स्पेशल टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 15 लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इनमें अधिकांश नाबालिग हैं। पुलिस का कहना है कि पीड़ितों की पहचान और गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा रहा है। मामले में नई जानकारियां मिलने के बाद अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर अन्य पीड़ितों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।