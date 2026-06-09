Jhalawar: आरोपी का धड़ से अलग हुआ सिर, चलती ट्रेन से कूदा, परिजन बोले-पुलिस ने मार दिया

वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब्दुल सलाम को सुबह घर से पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में कहा था कि वह ट्रेन से कूद गया जबकि वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने ही उसे ट्रेन से धक्का दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी एनडीपीएस मामले में वांछित था और घटना की जांच की जा रही है।