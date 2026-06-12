झालवाड़ के सरकारी स्कूलों में मरम्मत का बड़ा खेल, लीपापोती में खर्च हुए 9.11 करोड़ रुपए

झालावाड़ जिले में पिछले साल जुलाई में हुए पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद भी सरकारी स्कूल भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों में लापरवाही बरती जा रही । स्कूलों में मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कई जगह काम की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। जिले के 463 स्कूलों में मरम्मत के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से 9.11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन जांच में सामने आया है कि कई स्कूलों में स्वीकृत राशि के अनुरूप काम नहीं हुआ।