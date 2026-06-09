झालावाड़: आहू नदी पर पुलिया निर्माण का रास्ता साफ, जोखिम भरा सफर होगा खत्म

आहू नदी पर पुलिया निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित राशि स्वीकृत होने से अब गागरोन, नौलाव, प्रेमपुरा सहित आसपास के आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों को हर बारिश में जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। इन गांवों के लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे। हर वर्ष वर्षाकाल में आहू नदी में जलस्तर बढ़ने से आवागमन बाधित हो जाता था। ग्रामीणों को मजबूरन ट्यूब या अन्य अस्थायी और असुरक्षित साधनों से नदी पार करनी पड़ती थी, जिससे हर कदम पर दुर्घटना का भय बना रहता था। यह स्थिति ग्रामीणों के लिए खासी परेशानी का सबब बनती थी, खासकर आपातकालीन स्थितियों में। प्रसूताओं या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को झालावाड़ अस्पताल पहुंचाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कई बार तो उन्हें नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार करना पड़ता था, जिससे बहुमूल्य समय बर्बाद होता था और जीवन पर खतरा मंडराता रहता था। बारिश में कॉलेज जाना बंद हो जाता-

