9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

झालावाड़: आहू नदी पर पुलिया निर्माण का रास्ता साफ, जोखिम भरा सफर होगा खत्म

हर वर्ष वर्षाकाल में आहू नदी में जलस्तर बढ़ने से आवागमन बाधित हो जाता था। ग्रामीणों को मजबूरन ट्यूब या अन्य अस्थायी और असुरक्षित साधनों से नदी पार करनी पड़ती थी, जिससे हर कदम पर दुर्घटना का भय बना रहता था।

3 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Jun 09, 2026

आहू नदी पर पुलिया निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित राशि स्वीकृत होने से अब गागरोन, नौलाव, प्रेमपुरा सहित आसपास के आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों को हर बारिश में जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करनी पड़ेगी।

आहू नदी पर बन रही पुलिया

आहू नदी पर पुलिया निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित राशि स्वीकृत होने से अब गागरोन, नौलाव, प्रेमपुरा सहित आसपास के आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों को हर बारिश में जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। इन गांवों के लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे। हर वर्ष वर्षाकाल में आहू नदी में जलस्तर बढ़ने से आवागमन बाधित हो जाता था। ग्रामीणों को मजबूरन ट्यूब या अन्य अस्थायी और असुरक्षित साधनों से नदी पार करनी पड़ती थी, जिससे हर कदम पर दुर्घटना का भय बना रहता था। यह स्थिति ग्रामीणों के लिए खासी परेशानी का सबब बनती थी, खासकर आपातकालीन स्थितियों में। प्रसूताओं या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को झालावाड़ अस्पताल पहुंचाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कई बार तो उन्हें नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार करना पड़ता था, जिससे बहुमूल्य समय बर्बाद होता था और जीवन पर खतरा मंडराता रहता था। बारिश में कॉलेज जाना बंद हो जाता-

कॉलेज के बालक-बालिकाओं को भी बारिश के दिनों में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी या जान जोखिम में डालकर कॉलेज आना पड़ता था। अब पुलिया के लिए संशोधित वित्तीय राशि की स्वीकृति मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। इस पुलिया के निर्माण से इन गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ग्रामीणों का जीवन सुरक्षित व सुगम बनेगा। आपातकालीन सेवाओं की पहुंच भी आसान हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समय पर मिल पाएगा। प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी और ग्रामीणों का वर्षों पुराना इंतजार समाप्त होगा, जिससे उनकीदैनिक जीवन की मुश्किलें कम होंगी।

  • पत्रिका ने उठाया था मुद्दा-राजस्थान पत्रिका ने मानसून पूर्व अ​भियान चलाकर मानसून अलर्ट नाम से लगातार पांच दिन तक मानसून में जो​खिम वाले स्थानों की खबरें प्रमुखता से प्रका​शित की थी। राजस्थान पत्रिका ने शनिवार के अंक में हर बारिश में छिन जाती है, जिंदगियां, फिर भी नहीं चेता प्रशासन, हादसे का इंतजार नामक शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रका​शित की थी। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अ​धिकारी सर्तक हुए और आहू नदी की पुलिया निर्माण के लिए संशो​धित बजट की मांग। इस पर

अब 39 करोड़ की लागत से बनेगा पुल-


आहू नदी पर अब हाई लेवल पुल का निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 39 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल की स्वीकृति जारी कर दी है। यह निर्णय राजस्थान पत्रिका द्वारा लगातार प्रकाशित की जा रही खबरों के बाद किया गया है, जिनमें हर बारिश में इस पुलिया पर छिनती जिंदगियों और प्रशासन की अनदेखी का मुद्दा उठाया गया था। पत्रिका ने अपनी खबरों में हादसों का इंतजार न करने की बात कही थी। पूर्व में इस पुल के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी, जिसे अब संशोधित कर 39 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह हाई लेवल पुल आहू नदी पर बनी वर्तमान पुलिया के स्थान पर बनेगा। बारिश के मौसम में यह पुलिया अक्सर पानी में डूब जाती थी, जिससे आवागमन बाधित होता था और कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी होती थीं।

वित्त विभाग ने आहू नदी पर बनने वाले पुल की संशोधित लागत को मंजूरी प्रदान की है। किशनपुरिया, दुर्गपुरा (एमडीआर-227) पर स्थित इस पुल के निर्माण की लागत अब 39.64 करोड़ रुपए होगी, जबकि पूर्व में इसका अनुमान 22.20 करोड़ रुपए (220 लाख) था। लागत में यह वृद्धि अब जांच के दायरे में आ गई है और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह संशोधित वित्तीय सहमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुल निर्माण कार्य में सभी वित्तीय नियमों, निर्धारित प्रक्रियाओं और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित इस प्रस्ताव से क्षेत्र में यातायात सुगम होने की उम्मीद है। हालांकि, लागत में हुई भारी वृद्धि और उसकी जांच के निर्देश ने इसे एक महत्त्वपूर्ण मामला बना दिया है।


नए पुल के बनने से क्षेत्र के लोगों को वर्षा ऋतु में सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और हादसों का खतरा भी कम होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस परियोजना को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। ये पहले करीब 22 करोड़ में बननी थी, अब ये ब्रिज39 करोड़ की लागत से बनेगा।


मुकेश मीणा, अधीक्षण अ​भियंता, पीडब्यूडी, झालावाड़।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jun 2026 11:41 am

Published on:

09 Jun 2026 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़: आहू नदी पर पुलिया निर्माण का रास्ता साफ, जोखिम भरा सफर होगा खत्म

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पति-बेटे के साथ महिला 15 साल से कर रही थी नाबालिग लड़कियों को बेचने का काम, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन

Human Trafficking Female Accused Property
झालावाड़

झालावाड़ में हर बारिश में छिनती हैं जिंदगियां, फिर भी नहीं चेता प्रशासन

मानसून के दौरान जिले के कई इलाके जानलेवा बन गए हैं। कालीसिंध-आहू नदी संगम, शहर का नया तालाब, ईदगाह रोड और ग्रामीण क्षेत्रों की रपटें हर वर्ष दुर्घटनाओं और मौतों की दर्दनाक कहानियां दोहराती हैं
झालावाड़

Rajasthan: एक से आठ साल तक के लिए खरीदी जाती है नाबालिग, किस्तों में भुगतान…पुलिस की पूछताछ में हुए कई खुलासे

Jhalawar human trafficking case
झालावाड़

Rajasthan: देह व्यापार से मुक्त होकर 14 साल की नाबालिग ने सुनाई आपबीती तो छलक पड़े आंसू, बोली ‘भगवान ने मेरी सुन ली’

Human Traffacking Female Accused
झालावाड़

घर-घर छानबीन से बेची गईं लड़कियां मिलीं, पुलिस ने बचाया

पुलिस ने एक ठोस कार्रवाई करते हुए बस्तियों में बेची गईं लड़कियों का पता लगाया और उन्हें मुक्त कराया। इस अभियान में सहायक उप निरीक्षक मदनलाल गुर्जर और हैड कांस्टेबल बाबूलाल की अहम भूमिका रही, जिन्होंने पिछले एक माह के दौरान कई बस्तियों में घर-घर जाकर गहन छानबीन की और महत्त्वपूर्ण सुराग जुटाए।
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.