Jhalawar: घर के काम कर रही महिला की करंट से मौत, 3 बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल, आंगनबाड़ी सहायिका पद पर कार्यरत थी मृतका

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे कमलेश बाई अपने घर में रोजमर्रा के घरेलू काम कर रही थीं। इसी दौरान अचानक बिजली ट्रांसफार्मर में खराबी आने से करंट पूरे गांव के कई घरों में फैल गया। कमलेश बाई उसी समय बिजली के संपर्क में आ गईं और गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना दी और राहत कार्य में मदद की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।