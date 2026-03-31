Rajasthan: ट्रांसफार्मर पर गिरी आकाशीय बिजली, 500 मीटर दूर घरों तक दौड़ा तेज करंट, तीन बच्चे बुरी तरह झुलसे

जिस ढाणी में यह घटना हुई, वहां बच्चे अपनी मौसी के साथ आंगन में कमरे के दरवाजे के पास खेल रहे थे। लोहे के दरवाजे में करंट आने से तीनों बच्चे झुलस गए। घायल बच्चों के चाचा मक्खन राम (22) ने बताया कि उनके बड़े भाई सुरेंद्र ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। घटना के समय सुरेंद्र काम पर गए हुए थे। घर पर उनके दो बेटे सन्नी और इशांत, चार वर्षीय बेटी संध्या, उनकी मौसी लक्ष्मी और सुरेंद्र की पत्नी मौजूद थीं।