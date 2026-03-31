नशे की गिरफ्त में बाड़मेर-जैसलमेर, थार में ‘जहर’ की फैक्ट्रियां, 7 महीने 6 फैक्ट्रियां…हैरान करने वाले आंकड़े

बाड़मेर में तेल कंपनियों के आने के बाद विकास तो हुआ, लेकिन नशे की समस्या ने युवाओं को बुरी तरह जकड़ लिया है। एनसीबी रिपोर्ट में बाड़मेर को नशे का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बताया गया है, जहां एमडी, स्मैक और अन्य ड्रग्स युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। कैयर्न इंडिया, जीएसडब्ल्यू जैसी कंपनियों ने नौकरियां दीं, लेकिन अच्छे स्कूल स्टेडियम नहीं बनने से युवा गलत राह पर चले गए। 25-35 वर्ष के युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं। श्मशान घाटों और वीरान जगहों पर नशे की महफिलें सज रही हैं।