भावनात्मक व असाधारण संयोग….. एक ही दिन में मृत्यु की चुप्पी और जन्म की किलकारी

यह क्षण परिवार के लिए शब्दों से परे भावनात्मक स्थिति लेकर आया। जहां एक ओर घर में नई जिंदगी की शुरुआत हुई, वहीं दूसरी ओर उसी जीवन से जुड़ा एक रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका था। नवजात के जन्म के साथ घर में फिर से जीवन की आवाज लौट आई, लेकिन पिता दिलीप कुमार की अनुपस्थिति उस खुशी को अधूरा बना गई। परिवार में पहले से एक दो वर्षीय पुत्री है। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सीमा और दादा तिलोकराम पर आ गई है। परिवार की आजीविका दिलीप कुमार की छोटी दुकान पर निर्भर थी, जिसे वे स्वयं संभालते थे। इससे पूर्व दिलीप के निधन पर स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर संवेदना व्यक्त की और बाजार आधे दिन के लिए बंद रखकर शोक रखा।