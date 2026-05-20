साबरमती एक्सप्रेस विस्तार से जैसलमेर पर्यटन, संपर्क और सुविधाओं को मिलेगी नई रफ्तार

रेलवे की ओर से स्वर्णनगरी जैसलमेर में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए साबरमती-जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा का जैसलमेर तक विस्तार किया जा रहा है। रेल सेवा के विस्तार का जैसलमेर-साबरमती उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा के रूप में संचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04873, जैसलमेर-साबरमती उद्घाटन एक तरफा स्पेशल रेलसेवा आगामी 22 मई को जैसलमेर से 12.30 बजे रवाना होकर मध्यरात्रि 3.30 बजे साबरमती पहुंचेगी। यह उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा मार्ग में रामदेवरा, फलोदी, ओसियां, जोधपुर, भगत की कोठी, लूनी, दुदाड़ा, समदडी, मोकलसर, जालोर, मोदरान, मारवाड भीनवाल, रानीवाडा, धनेरा, भीलडी, पाटन व महेसाना स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा में 1 सैकण्ड एसी, 6 थर्ड एसी, 9 द्वितीय शयनयान, 4 साधारण श्रेणी, 1 गार्ड व 1 पॉवरकार डिब्बों सहित कुल 22 डिब्बे होंगे।