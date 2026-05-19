भगवान भरोसे जैसलमेर का यह अस्पताल, बुखार-दर्द की दवा तक नहीं, डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान

गांव के राजकीय अस्पताल में एक 108 एम्बुलेंस संचालित है। फलसूंड तहसील क्षेत्र विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है। करीब 20 से 30 गांवों के लोग उपचार के लिए यहां आते हैं। क्षेत्र में कहीं सड़क हादसा होने पर भी घायलों को यहीं लाया जाता है। केवल एक एम्बुलेंस पर्याप्त नहीं हो रही है। उसमें भी किसी गंभीर बीमारी, दुर्घटना या प्रसव के दौरान जोधपुर रैफर करने की स्थिति में घंटों तक मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। बावजूद इसके सरकार व चिकित्सा विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।