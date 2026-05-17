पोकरण: सड़कें बनीं पार्किंग जोन, जाम से थम रही शहर की रफ्तार

इस मार्ग की खास बात यह है कि यहां बाजार, होटल, मॉल, चाय की थड़ियां, सब्जी विक्रेता और केंद्रीय बस स्टैंड एक ही हिस्से में स्थित हैं। ऐसे में पूरे क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों में भी अधिक रहती है। इसके बावजूद पार्किंग अनुशासन की कमी और सीमित निगरानी समस्या को और गंभीर बना रही है। यातायात प्रबंधन से जुड़े जानकारों का मानना है कि केवल चालान या वाहन जब्ती से स्थायी समाधान नहीं निकलता। बाजार क्षेत्र में माइक्रो पार्किंग प्लान, समय आधारित पार्किंग व्यवस्था, हाथ ठेलों के लिए अलग जोन और नियमित निगरानी प्रणाली जरूरी है। यदि बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र के लिए अलग ट्रैफिक मॉडल तैयार नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह समस्या और जटिल हो सकती है।