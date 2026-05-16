संडे बोल – आपकी आवाज, आज का सवाल – जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय ठप है। उन तक कैसे शासन-प्रशासन की ओर से राहत पहुंचे?

ऑफ-सीजन में पर्यटन व्यवसाय लगभग ठप हो गया है, जिससे गाइड, सफारी संचालक, होटल-रेस्टोरेंट कर्मी एवं अन्य फ्रीलांस सेवा देने वाले बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को केवल पर्यटन बढ़ाने की घोषणाओं तक सीमित न रहकर नाइट टूरिज्म, मसाला चौक, रेतीले धोरों पर आंशिक प्रकाश व्यवस्था सहित नाइट सफारी तथा नियमित हवाई सेवाओं जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी कार्य करना चाहिए। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को वर्षभर रोजगार मिल सकेगा।