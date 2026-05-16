खुदाई कार्य के दौरान टूटी अंडरग्राउंड केबल, 14 घंटे गुल रही बिजली

शिवपुरा जीएसएस से कस्बे की आधी आबादी जुड़ी हुई है। शुक्रवार की देर रात 1 बजे विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। एक-दो घंटे तक बिजली सुचारु नहीं होने पर लोगों ने इधर-उधर फोन किए, लेकिन डिस्कॉम के किसी अधिकारी, कर्मचारी ने फोन नहीं उठाया। ऐसे में पूरी रात लोगों को अंधेरे में बिना कूलर, एसी, पंखे बितानी पड़ी। जिन घरों में इन्वर्टर लगे हुए थे, वे भी सुबह तक बंद हो गए। जिससे परेशानी और बढ़ गई। सुबह लोगों को केबल टूटने की जानकारी मिली। डिस्कॉम की ओर से 10 बजे बाद केबल ठीक करने का कार्य शुरू किया गया। शनिवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे विद्युत आपूर्ति सुचारु हुई। इस दौरान करीब 14 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहने से आमजन का बेहाल हो गया। विशेष रूप से वृद्धों, छोटे बच्चों, रक्तचाप, ह्रदय रोग के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।