पेट्रोल-डीजल महंगा, आमजन से लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबार तक बढ़ी चिंता

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, निर्माण सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई भी महंगी पड़ सकती है। वाहन चालकों भलाराम चौधारी, आईदानसिंह भाटी, कमलसिंह का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला घरेलू बजट को प्रभावित करेगा। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यदि आने वाले समय में ईंधन कीमतों में और बढ़ोतरी हुई तो इसका व्यापक असर बाजार की गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। सीमावर्ती जिले में अधिकांश गतिविधियां सडक़ परिवहन पर निर्भर होने से पेट्रोल-डीजल के दामों में हर वृद्धि का प्रभाव सीधे जनजीवन पर दिखाई देता है।