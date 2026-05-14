पाइपलाइन के लिए खोदा था गड्ढ़ा, बाइक सहित गिरने से व्यक्ति की मौत

ग्राम पंचायत जैमला के सत्यनगर गांव के पास जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढ़े में गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत जैमला में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन लगाने का कार्य किया जा रहा है। सत्यनगर गांव के पास करीब पांच-छह दिन पूर्व पाइपलाइन तो लगा दी गई, लेकिन गड्ढ़ों को नहीं भरा गया। बुधवार की रात सत्यनगर निवासी विशनाराम हींगड़ा पुत्र खंगारराम मेघवाल पोकरण से मजदूरी कर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। घर से करीब एक-डेढ़ किलोमीटर पहले ही पाइपलाइन के गड्ढ़े में वह बाइक सहित गिर गया। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की तो वह गड्ढ़े में मिला। जिस पर उसे गड्ढ़े से निकालकर पोकरण के राजकीय अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।