‘साहब ‘ की अटकी गाड़ी तो 21 जनों के कट गए चालान

उपखंड अधिकारी बुधवार को दोपहर अपने कार्यालय से बाहर निकले और सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इस दौरान मुख्य द्वार के पास किसी व्यक्ति ने अपनी एक गाड़ी खड़ी कर दी। जिसके कारण उपखंड अधिकारी की सरकारी गाड़ी यहां से नहीं निकल पाई। उन्हें करीब 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। जिस पर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर यातायात पुलिस प्रभारी पूरे लवाजमे के साथ यहां पहुंच गए और कचहरी परिसर के बाहर खड़े सभी वाहनों को हटाया। यही नहीं उनके चालान भी काटे। इस दौरान यहां खड़े 21 वाहनों के चालान काटे गए।