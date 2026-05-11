मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में भीषण आग… दो किलोमीटर तक वन पट्टी जली

आग की सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और हालात पर नजर बनाए रखी। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वन विभाग की ओर से नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि दोपहर के समय हल्का धुआं उठ रहा था, क्योंकि इन दिनों खेतों में भी किसान कचरा जला रहे है, तो उन्होंने सोचा कि खेत में कोई कचरा जला रहा होगा। जब दोपहर 3 बजे के करीब जब आग की लपटें तेज होती दिखी, तो वे मौके पर पहुंचे और आग लगने की जानकारी वन विभाग व प्रशासन को सूचना दी गई। करीब 2 किलोमीटर परिधि में खेजड़ी व बबूल जलकर नष्ट हो गए। हवा के रुकने से आग बढ़ाना कम हो गई नहीं तो यह आग सांखला व नेहड़ाई तक पहुंच जाती।