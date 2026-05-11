जल संकट से जूझता काणोद…टैंकरों के भरोसे चल रही ग्रामीणों की जिंदगी

ग्रामीणों ने बताया कि डूंगरसर, चितरोड़ी, बल्लूसिंह की ढाणी, कानासर, चैनपुरा सहित पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। जिसके कारण महंगे दामों में पानी खरीदकर मंगवाना पड़ रहा है। जिसको लेकर कई बार अवगत करवाए जाने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू करने, जल जीवन मिशन योजना के तहत वंचित गांवों व ढाणियों को जोड़ने, जहां पाइपलाइन बिछा दी गई है वहां जलापूर्ति शुरू करने, टूटी पाइपलाइनों की मरम्मत करवाने, अतिरिक्त टैंकर लगवाकर अभावग्रस्त गांवों व ढाणियों में पानी पहुंचाने की मांग की। उन्होंने बताया कि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं होता है तो उनकी ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा।