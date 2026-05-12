Jaisalmer Gift : मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की बड़ी घोषणा, जैसलमेर में खुलेंगे 100 चिकित्सा उपकेंद्र

Jaisalmer Gift : राजस्थान के मशहूर जिले जैसलमेर को जैसलमेर जिला प्रभारी व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रभारी मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जैसलमेर जिले को बड़ी सौगात देते हुए जिले में 100 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी एवं आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने गोमट की लगभग 10 हजार आबादी को देखते हुए यहां अलग से बालिका विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, ताकि क्षेत्र की बालिकाओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें।