जैसलमेर और मोहनगढ़ के बीच वाटर लॉस ट्रैकिंग सिस्टम से लाइनों की ‘सेहत’ पर नजर

विभाग की तरफ से गजरूप सागर और मोहनगढ़ में फ्लो मीटर लगाए गए हैं। गजरूपसागर प्लांट पर निर्धारित समय में कम मात्रा में पानी आते ही मोहनगढ़ स्थित मशीनरी को मैसेज किया जाता है कि लाइन में कहीं लीकेज है। जिसके बाद वहां की टीम पूरी लाइन की पेट्रोलिंग कर लीकेज ढूंढ़ती है और बाद में उसे दुरुस्त करने का काम किया जाता है। ऐसे ही गजरूपसागर में 13.5 केजी प्रेशर से पानी पहुंचता है। यदि 2 केजी भी कम प्रेशर आता है तो इसका मतलब यह निकलता है कि लाइन में कहीं लीकेज है। यह लीकेज फिर जैसलमेर की तरफ माना जाता है और उसके अनुसार लाइन का सर्वे कर उसका पता लगाया जाता है।