निखर रहे पर्यटन स्थल, सौन्दर्यकरण कार्यों ने पकड़ी रफ्तार

शहर के सबसे प्रमुख हनुमान चौराहा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सौन्दर्यकरण कार्य जारी हैं। यहां चौराहा सर्किल का नवनिर्माण जारी है। जहां क्लॉक टावर की स्थापना की जाएगी। जैसलमेरी पत्थर से बनने वाले क्लॉक टावर और उसके आसपास की संरचनाओं पर करीब 90 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। सम जाने वाले मार्ग की शुरुआत इस जगह से होती है और इसके अलावा प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस क्षेत्र से आवाजाही करते हैं। लोगों का मानना है कि इसका पर्यटकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद आगामी सीजन में जैसलमेर आने वाले पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी।