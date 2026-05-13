श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 113 आरडी की घटना

मोहनगढ़. क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन में कार्यरत एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान रघुनंदनसिंह उरांव पुत्र बेदराम उरांव (34) निवासी 72 धोराभाटा, छत्तीसगढ़ हाल निवासी 113 आरडी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रघुनंदनसिंह उरांव सीमा सड़क संगठन (ग्रेफ) में मजदूरी का कार्य करता था। मंगलवार को उसने आधे दिन तक मजदूरी की थी। रात को भोजन के बाद वह सो गया, लेकिन देर रात करीब 3:30 बजे जगाने पर भी नहीं उठा। घटना की सूचना पीटीएम पुलिस थाना को दी गई। थाना अधिकारी प्रेमाराम के निर्देश पर एएसआइ उगमाराम मौके पर पहुंचे और युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्ताना लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को मोहनगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।