ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत, दिया धरना

नाचना क्षेत्र के बोड़ाना गांव के पास लगभग 2800 बीघा सरकारी नहरी भूमि के फर्जी नामांतरण और अवैध बिक्री के गंभीर मामले का खुलासा हुआ है। इस प्रकरण में जांच के दौरान प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी भूमि को निजी कंपनी को बेच दिया। इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है। गुरुवार को निजी सोलर कंपनी की ओर से नोख पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस टीम नाचना उपनिवेशन विभाग पहुंची और तहसील कार्यालय से संबंधित दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने उपनिवेशन विभाग के पटवारी भंवरलाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।