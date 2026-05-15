हीटवेव का ‘हेल्थ बिल’ भारी, इलाज के खर्च से डगमगा रहा घरेलू बजट

रेगिस्तान की तपिश अब सीधे लोगों की जेब पर असर डालने लगी है। जिले में लगातार बढ़ते तापमान के बीच डिहाइड्रेशन, हीट एक्सहॉशन, उल्टी, चक्कर और कमजोरी जैसे मामलों में तेजी आई है। अस्पतालों में मरीज बढऩे के साथ मेडिकल खर्च भी अचानक ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण सबसे ज्यादा दबाव निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ बिजली, पानी और ठंडे पेय पर खर्च बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ दवाइयों, जांच और निजी अस्पतालों के बिल ने घरेलू बजट का संतुलन बिगाड़ दिया है। गर्मी में बीमार होने पर केवल दवा का खर्च नहीं बढ़ रहा, बल्कि पूरा 'हीट हेल्थ पैकेज' परिवारों पर भारी पड़ रहा है।