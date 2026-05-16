लाठी में मृत वानर का धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार, उमड़े ग्रामीण

इस दौरान पशुपालकों को वैज्ञानिक गतिविधियों और आधुनिक पशुपालन तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दूर-दराज की ढाणियों में रहने वाले पशुपालकों को टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा कराने की अपील भी की गई। कर्रा बीमारी की रोकथाम के लिए पशुओं को बाड़ों में रखने तथा मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित निस्तारण करने की सलाह दी गई। भादरिया पशु चिकित्साधिकारी डॉ. लोकेश कुमार ने बताया कि शिविर में 114 पशुपालकों के कुल 480 छोटे-बड़े पशुओं की जांच और उपचार किया गया। इनमें कृमि संक्रमण, खान-पान और पाचन संबंधी समस्याएं, गर्भधारण में कठिनाई तथा दूध उत्पादन से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। चिकित्सकों ने पशुपालकों को आवश्यक उपचार और परामर्श भी उपलब्ध कराया। शिविर में विभागीय कार्मिकों ने भी सक्रिय सहयोग किया।