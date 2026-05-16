Leelan Superfast Express: जैसलमेर-जयपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, पटरी पर लौटी ‘लीलण’

जैसलमेर। जैसलमेर से जयपुर के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से प्रभावित चल रही जैसलमेर-फलोदी-जयपुर-फलोदी-जैसलमेर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शनिवार से फिर पूरी तरह सामान्य हो गया है। जयपुर के कनकपुरा यार्ड में चल रहे तकनीकी और विकास कार्य पूरा होने के बाद रेलवे ने ट्रेन सेवा बहाल कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ी सुविधा देते हुए आसलपुर-जोबनेर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का प्रायोगिक ठहराव भी शुरू करने का फैसला लिया है।