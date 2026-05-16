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Leelan Superfast Express: जैसलमेर-जयपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, पटरी पर लौटी ‘लीलण’

जैसलमेर-जयपुर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन फिर से पूरी तरह सामान्य हो गया है। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए आसलपुर-जोबनेर स्टेशन पर ट्रेन का प्रायोगिक ठहराव भी शुरू किया है।

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जैसलमेर

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Rakesh Mishra

May 16, 2026

Leelan Superfast Express

फाइल फोटो- पत्रिका

जैसलमेर। जैसलमेर से जयपुर के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से प्रभावित चल रही जैसलमेर-फलोदी-जयपुर-फलोदी-जैसलमेर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शनिवार से फिर पूरी तरह सामान्य हो गया है। जयपुर के कनकपुरा यार्ड में चल रहे तकनीकी और विकास कार्य पूरा होने के बाद रेलवे ने ट्रेन सेवा बहाल कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ी सुविधा देते हुए आसलपुर-जोबनेर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का प्रायोगिक ठहराव भी शुरू करने का फैसला लिया है।

9 ट्रिप फुलेरा-जयपुर खंड पर प्रभावित रहे

जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि कनकपुरा यार्ड में तकनीकी कार्य के कारण 4 मई से 15 मई तक ट्रेन संख्या 12467/12468 लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 9 ट्रिप फुलेरा-जयपुर खंड पर प्रभावित रहे थे। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन को फिर से नियमित रूट पर संचालित किया जा रहा है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन सेवा बहाल होने से जैसलमेर, फलोदी और जयपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासतौर पर गर्मी के मौसम और पर्यटन सीजन में इस ट्रेन की मांग काफी अधिक रहती है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि ट्रेन संचालन अब पूरी तरह सामान्य रहेगा और यात्रियों को पहले की तरह नियमित सुविधा मिलेगी।

जोबनेर से जुड़ेगा स्वर्ण नगरी का संपर्क

रेलवे ने यात्रियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए आसलपुर-जोबनेर स्टेशन पर ट्रेन का प्रायोगिक ठहराव स्वीकृत किया है। इससे जयपुर और पश्चिमी राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इस फैसले से जोबनेर क्षेत्र के विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 12467 जैसलमेर-जयपुर लीलण सुपरफास्ट 20 मई से दोपहर 12:25 बजे आसलपुर-जोबनेर पहुंचेगी और 12:27 बजे रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 12468 जयपुर-जैसलमेर लीलण सुपरफास्ट 19 मई से शाम 5:02 बजे स्टेशन पहुंचेगी और 5:04 बजे रवाना होगी। रेलवे ने फिलहाल इस ठहराव को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है। अगर इस स्टेशन पर यात्रियों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और टिकटों की बिक्री उम्मीद के मुताबिक रही, तो इस स्टॉपेज को आगे के लिए स्थायी कर दिया जाएगा।

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Published on:

16 May 2026 08:56 pm

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