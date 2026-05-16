जैसलमेर में ‘कूलिंग इकॉनमी बूम’ भीषण गर्मी ने बदला स्थानीय कारोबार का दृश्य

मौसम विभाग और स्थानीय बाजार आंकड़ों के अनुसार, मई महीने में जैसलमेर में अधिकतम तापमान लगातार 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस तापमान वृद्धि का सीधा असर उपभोक्ता व्यवहार पर पड़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस सीजन में कूलिंग उपकरणों की मांग में लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अब गर्मी केवल नुकसान का मौसम नहीं रही, बल्कि यह लाभ का बड़ा अवसर बन गई है। भीषण गर्मी ने उपभोक्ता व्यवहार को भी बदल दिया है।